На заседании 6 октября Национальное Собрание Армении 62 голосами «за» (от фракции «Гражданский договор») приняло решение о численности состава следственной комиссии, призванной изучить вопросы, касающиеся Армянской Апостольской Церкви. Комиссия будет состоять из 11 членов.

По сообщению Арменпресс, голосов «против» или воздержавшихся не было. Депутаты от фракций «Армения» и «Сильная Армения» в голосовании не участвовали.

Проект решения представил депутат от фракции «Гражданский договор» Арман Егоян. В предложении о создании комиссии он указан в качестве ее председателя, а срок полномочий комиссии определен в пределах шести месяцев. Сфера деятельности комиссии охватывает вопросы, касающиеся добропорядочности внутри церкви, прозрачности и подотчетности в финансовой сфере, надлежащего созыва представительных церковных собраний, использования церковного имущества, а также отделения церкви от государства.

Положение о создании комиссии предусматривает возможность приглашения на заседания представителей духовенства и иных лиц, а также получения от них письменных и устных разъяснений и изложения их позиций.

Следственная комиссия была создана в силу закона 2 октября на основании требования, выдвинутого не менее чем одной четвертью от общего числа депутатов.