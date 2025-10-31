Решением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна утвержден новый состав Комиссии по открытию коммуникаций между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на электронный сайт правительства.

Согласно приложению к решению, состав Комиссии следующий:

Мгер Григорян – вице-премьер-министр Республики Армения, председатель Комитета;

Карен Андреасян – представитель по международно-правовым вопросам;

Арменак Хачатрян – заместитель руководителя аппарата премьер-министра Республики Армения;

Анна Карапетян – заместитель министра юстиции Республики Армения;

Ваган Костанян – заместитель министра иностранных дел Республики Армения;

Роберт Абисогомонян – заместитель министра иностранных дел Республики Армения;

Анушик Аветян – заместитель министра экономики Республики Армения;

Армен Казарян – заместитель министра внутренних дел Республики Армения;

Армен Симонян – заместитель министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения;

Кристине Галечян – заместитель министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения;

Аваг Аванесян – заместитель министра финансов Республики Армения;

Арташес Туманян — советник премьер-министра Республики Армения;

Рафаел Геворгян – заместитель председателя Комитета государственных доходов Республики Армения;

Геворг Манукян – заместитель председателя Комитета кадастра Республики Армения;

Есаи Мкртчян – заместитель директора Службы национальной безопасности Республики Армения;

Давид Санамян – заместитель директора Службы национальной безопасности Республики Армения;

Артём Суджян – руководитель аппарата представителя по международно-правовым вопросам;

Анаит Ширинян – руководитель аппарата Совета безопасности Республики Армения;

Сергей Петросян – начальник Военно-топографической службы Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Армения, генерал-майор;

Саак Саакян – начальник Службы военных коммуникаций Главного օрганизационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения, полковник;

Карен Саркисян – советник министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения;

Гоар Абаджян — директор Фонда «Центр поддержки инвестиций» (с согласия).

Новые члены в составе комиссии: Карен Андреасян, Арташес Туманян и Анаит Ширинян.