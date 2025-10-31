Решением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна утвержден новый состав Комиссии по открытию коммуникаций между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на электронный сайт правительства.
Согласно приложению к решению, состав Комиссии следующий:
Мгер Григорян – вице-премьер-министр Республики Армения, председатель Комитета;
Карен Андреасян – представитель по международно-правовым вопросам;
Арменак Хачатрян – заместитель руководителя аппарата премьер-министра Республики Армения;
Анна Карапетян – заместитель министра юстиции Республики Армения;
Ваган Костанян – заместитель министра иностранных дел Республики Армения;
Роберт Абисогомонян – заместитель министра иностранных дел Республики Армения;
Анушик Аветян – заместитель министра экономики Республики Армения;
Армен Казарян – заместитель министра внутренних дел Республики Армения;
Армен Симонян – заместитель министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения;
Кристине Галечян – заместитель министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения;
Аваг Аванесян – заместитель министра финансов Республики Армения;
Арташес Туманян — советник премьер-министра Республики Армения;
Рафаел Геворгян – заместитель председателя Комитета государственных доходов Республики Армения;
Геворг Манукян – заместитель председателя Комитета кадастра Республики Армения;
Есаи Мкртчян – заместитель директора Службы национальной безопасности Республики Армения;
Давид Санамян – заместитель директора Службы национальной безопасности Республики Армения;
Артём Суджян – руководитель аппарата представителя по международно-правовым вопросам;
Анаит Ширинян – руководитель аппарата Совета безопасности Республики Армения;
Сергей Петросян – начальник Военно-топографической службы Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Армения, генерал-майор;
Саак Саакян – начальник Службы военных коммуникаций Главного օрганизационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения, полковник;
Карен Саркисян – советник министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения;
Гоар Абаджян — директор Фонда «Центр поддержки инвестиций» (с согласия).
Новые члены в составе комиссии: Карен Андреасян, Арташес Туманян и Анаит Ширинян.