Внесены изменения в указ «О некоторых вопросах о составе комиссии по сотрудничеству Азербайджанской Республики с НАТО».

Это отражено в соответствующем указе, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно указу, после абзаца «Начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики» были добавлены новые абзацы следующего содержания:

1. Начальник Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики

2. Начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.