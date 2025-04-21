В Баку в ближайшее время пройдет очередное заседание азербайджано-иракской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

В преддверии заседания замглавы МИД Азербайджана Ялчын Рафиев посетил Ирак, где провел встречу с министром связи, сопредседателем комиссии с иракской стороны Хиямом аль-Ясири.

Стороны подчеркнули значимость деятельности МПК для развития двусторонних связей в экономической, торговой и гуманитарной сферах, выразили уверенность, что предстоящее заседание в Баку придаст дополнительный импульс сотрудничеству между двумя странами.

Третье заседание МПК состоялось в декабре 2023 года в Багдаде. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр цифрового развития и транспорта.