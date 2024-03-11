Предусматривается ужесточение требований касательно остановки и стоянки транспортных средств.

Как передает #, об этом на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов.

Замминистра отметил, что подавляющее большинство существующих проблем в городе вызвано нарушениями правил:

«Документы, связанные с ужесточением определенных требований в предстоящий период, а также с определением требований к такси, грузовым автомобилям, уже готовы, представлены в Кабинет Министров. В ближайшие дни эти требования будут приняты».