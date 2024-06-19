Финский парламент, как ожидается, в ближайшее время примет предложенный правительством законопроект о временном отказе в предоставлении убежища на территории Финляндии тем, мигрантам, которые пытаются въехать из России. Как сообщает Reuters, для вступления запрета в силу, достаточно будет внести принять некоторые поправки к действующему законодательству.

Как заявил во вторник председатель парламентского конституционного комитета, таким образом депутаты на пленарном заседании смогут принять обновлённый закон о порядке предоставления убежища.

Как пишет издание Helsingin Sanomat (HS), согласно проекту закона о принудительном выдворении, на границах Финляндии будет временно запрещена подача заявок на получение международной защиты.

Пятнадцать членов комитета поддержали законопроект, двое проголосовали против.

Юристы, опрошенные журналистами Helsingin Sanomat, выразили сомнения относительно соответствия документа международным договорам по правам человека, законам ЕС и конституции Финляндии.

Проект закона, ужесточающего меры по предоставлению убежища, предполагает, что прибывших из России беженцев разместят в специальных центрах на границе или вблизи нее до обработки заявления на предоставление убежища. Тех, кому в убежище откажут, депортируют. (svoboda.org)