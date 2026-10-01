В американском штате Теннесси приговор в отношении 50-летней Кристы Пайк, приговоренной за совершенное более 30 лет назад убийство к смертной казни введением инъекции с ядом, был приведен в исполнение, однако женщина выжила. Как передает агентство Reuters в четверг, 1 октября, после неудачной попытки привести приговор в исполнение вечером в среду, 30 сентября, Пайк доставили из тюрьмы строгого режима Riverbend в Нэшвилле на карете скорой помощи в больницу.

В Теннесси это стало первым за 200 лет случаем приведения в исполнение смертного приговора в отношении женщины.

Как подчеркивается в заявлении администрации тюрьмы, все шаги, предусмотренные в предписанной и одобренной процедуре исполнения смертного приговора, были соблюдены. Вещество, используемое для инъекции, в прошлом неизменно оказывало воздействие, добавили чиновники. При этом никаких дополнительных мер в рамках процедуры в тот день предусмотрено не было. По данным агентства dpa, Пайк получила две инъекции с ядовитыми химикатами.

В 1995 году 18-летняя Криста Пайк и ее партнер Тадарил Шипп убили 19-летнюю Коллин Слеммер — одноклассницу Пайк. Спустя год Пайк была признана виновной в убийстве первой степени и приговорена к смертной казни. Шиппа же, которому на момент преступления было 17 лет, приговорили к пожизненному лишению свободы с возможностью условно-досрочного освобождения.

Криста Пайк стала самой молодой женщиной, приговоренной к смерти в современной истории США. Дело вызвало резонанс по всей стране, поскольку тело Слеммер было найдено с пентаграммой на груди, которая считается сатанинским символом.

Адвокаты Пайк просили о помиловании, поскольку она совершила преступление в возрасте всего 18 лет и, став жертвой многолетнего сексуального насилия со стороны мужей своей матери, страдала от психических проблем и биполярного расстройства. По мнению защитников, удерживание Пайк и привязывание ее к медицинской кушетке для осуществления казни делает сами условия исполнения приговора противоречащими конституционному запрету на «жестокое и необычное наказание».

Правозащитные организации, в том числе Amnesty International и Американский союз гражданских свобод (ACLU), призывали губернатора Теннесси Билла Ли вмешаться и заменить смертный приговор на другое наказание. 28 сентября губернатор отклонил прошение о помиловании.

Казнь Кристы Пайк была назначена на 30 сентября в 18:00 по местному времени (23:00 по центральноевропейскому), но была приостановлена по решению Федерального апелляционного суда США, который назвал это «кратковременной отсрочкой» до тех пор, пока не будут рассмотрены все аргументы за и против казни женщины.

В ночь на 1 октября Верховный суд США удовлетворил срочное ходатайство прокурора, ответственного за тюрьмы в штате Теннесси, отменив приостановку исполнения приговора.

По данным Информационного центра по смертной казни, с 1976 года в Соединенных Штатах были казнены в общей сложности 18 женщин, тогда как мужчин — 1663. Последняя из женщин была казнена в начале 2023 года. Однако именно в штате Теннесси казнь Пайк должна была стать первой с 1820 года.

Между тем 1 октября СМИ в США написали, что штат Теннесси после неудачной попытки казнить Кристу Пайк отложил намеченное на 2026 год исполнение смертных приговоров. (DW)