Стратегическое значение Ормузского пролива для мировой экономики стало особенно очевидным в последние месяцы. Через этот узкий морской проход до начала нынешнего кризиса проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, а перебои в движении судов быстро отразились на ценах, страховании перевозок и ожиданиях энергетического рынка. Даже после частичного восстановления экспорта ситуация остается нестабильной: в сентябре поставки нефти из стран Ближнего Востока восстановились, но все еще были примерно на 3,2 млн баррелей в сутки ниже февральского уровня.

Именно поэтому нынешний энергетический кризис нельзя рассматривать только как очередной эпизод противостояния вокруг Ирана. Он показал более фундаментальную проблему мировой энергетики: зависимость от нескольких географически ограниченных маршрутов превращается в серьезный стратегический риск. Если раньше главным вопросом было наличие достаточных объемов нефти и газа, то теперь не менее важным становится вопрос о том, каким путем эти ресурсы могут безопасно попасть к потребителю. В этой новой реальности география Азербайджана получает дополнительное значение.

Для Баку это особенно важно потому, что Азербайджан находится вне Ормузского узкого места, но одновременно соединен с европейским энергетическим рынком через Каспий, Кавказ и Турцию. Именно здесь проходит Южный газовый коридор — система протяженностью около 3500 километров, связывающая месторождения Каспийского моря с европейскими потребителями через Азербайджан, Грузию, Турцию и Адриатику.

Европа уже несколько лет рассматривает диверсификацию маршрутов как элемент собственной энергетической безопасности. В марте 2026 года Европейская комиссия и Азербайджан вновь подтвердили стратегический характер энергетического партнерства. По данным Еврокомиссии, в 2025 году Азербайджан и SOCAR поставили государствам ЕС 12,5 млрд кубометров газа — на 53,8% больше, чем в 2021 году. Это означает, что роль Баку постепенно выходит за рамки традиционной формулы «поставщик сырья»: Азербайджан становится частью более широкой европейской системы диверсификации.

Нынешний кризис вокруг Ормуза делает этот процесс еще более заметным. Когда морской маршрут оказывается под угрозой, возрастает ценность альтернативных энергетических связей, которые невозможно перекрыть одним географическим узлом. Конечно, Азербайджан не способен заменить объемы нефти и газа Персидского залива — масштабы несопоставимы. Но стратегическая ценность страны определяется не только количеством экспортируемого сырья. Она заключается в том, что азербайджанские ресурсы и инфраструктура встроены в другой маршрут — каспийско-кавказско-анатолийский.

Это особенно важно для европейского газового рынка. Евросоюз продолжает сокращать зависимость от российских энергоресурсов и одновременно ищет различные источники и маршруты поставок. В официальной энергетической стратегии ЕС Азербайджан прямо называется важным энергетическим партнером, а Южный газовый коридор — одним из инструментов диверсификации. Еврокомиссия указывает, что поставки азербайджанского газа в ЕС выросли более чем на 40% в период с 2021 по 2024 год, а с января 2026 года Азербайджан начал поставки газа также в Германию и Австрию.

Но новая энергетическая карта не ограничивается газом. В июле 2026 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Баку, что следующим этапом сотрудничества должны стать возобновляемая энергетика, электрические соединения и зеленый энергетический коридор между Азербайджаном и Европой. В этом подходе есть принципиальный момент: значение Азербайджана для Европы рассматривается уже не только через экспорт углеводородов, но и через будущую передачу электроэнергии из региона Каспия.

Таким образом, вокруг Азербайджана постепенно формируется энергетическая конструкция сразу нескольких уровней. Первый — нефть и газ. Второй — существующая трубопроводная инфраструктура. Третий — возобновляемая энергетика Каспия. Четвертый — электрические interconnector-проекты, которые способны связать Южный Кавказ с европейской энергетической системой. И пятый — транспортная инфраструктура, позволяющая энергетике существовать внутри более широкой евразийской логистики.

Здесь появляется еще один фактор — Средний коридор. Энергетическая и транспортная география начинают все теснее пересекаться. Европейский союз уже рассматривает Азербайджан как важную часть связности между Европой, Южным Кавказом, Турцией и Центральной Азией. Одновременно Баку увеличивает инвестиции в инфраструктуру и расширение транзитных возможностей. В конце сентября 2026 года Азербайджан объявил о соглашениях по инвестициям более чем на $10 млрд, а также о планах увеличить транзитную грузовую мощность до 25 млн тонн к 2030 году.

Это означает, что энергетическая безопасность постепенно превращается в понятие гораздо более широкое, чем просто наличие топлива. Для государства становится важным контролировать или обеспечивать устойчивость целой цепочки: добыча, переработка, транспортировка, порты, трубопроводы, электрические сети и альтернативные маршруты. В этой системе Азербайджан имеет редкое географическое преимущество — страна находится одновременно у Каспийского моря, на пересечении Кавказа и рядом с Турцией, являющейся важнейшим энергетическим транзитным центром.

Однако здесь важно избежать чрезмерного оптимизма. Рост геополитического значения автоматически не означает бесконечного роста доходов или превращения Азербайджана в замену государствам Персидского залива. Нынешний энергетический кризис, напротив, показывает, насколько чувствителен рынок к любому изменению поставок. Более того, страны Европы ускоряют развитие LNG-инфраструктуры, возобновляемой энергетики, накопителей и других альтернатив. Поэтому долгосрочная задача Азербайджана состоит не просто в том, чтобы воспользоваться высокой ценой на нефть или газ, а в том, чтобы закрепить свою роль в качестве надежного узла энергетической инфраструктуры.

Именно здесь особенно важны новые инвестиции в добычу. В сентябре 2026 года SOCAR, TotalEnergies и XRG приняли окончательное инвестиционное решение по второй фазе разработки месторождения Абшерон. Ожидается, что проект добавит около 5 млрд кубометров газа к ежегодной добыче Азербайджана в течение следующих трех-четырех лет. Это создает дополнительную ресурсную базу для дальнейшего развития экспортных поставок в период, когда европейские рынки особенно заинтересованы в диверсификации.

В результате нынешний кризис вокруг Ормуза можно рассматривать как своеобразный тест всей евразийской энергетической архитектуры. Он показал, что даже при наличии огромных запасов нефти и газа физический маршрут их доставки остается стратегическим активом. Для Азербайджана это означает повышение значимости не потому, что Баку может заменить Персидский залив, а потому, что страна предлагает Европе другую географию поставок — через Каспий, Южный Кавказ и Турцию.

Именно поэтому после Ормуза вопрос об Азербайджане стоит ставить шире, чем вопрос о дополнительных миллиардах от экспорта углеводородов. Главная возможность заключается в превращении страны в устойчивый энергетический и транспортный узел между Каспием и Европой. Если первая энергетическая эпоха Азербайджана была связана прежде всего с нефтью, вторая — с газом и Южным газовым коридором, то следующая может объединить газ, зеленую электроэнергию, транзит и инфраструктуру в единую систему.

Ормуз тем самым неожиданно усиливает значение Каспия. Чем выше риски на традиционных маршрутах Ближнего Востока, тем больше значение получают альтернативные направления, способные обеспечить европейскому рынку дополнительные источники и маршруты энергии. И в этой меняющейся карте Азербайджан оказывается не на периферии событий, а на одном из тех перекрестков, где сходятся энергетические интересы Европы, транспортные планы Центральной Азии, возможности Турции и ресурсы Каспийского региона.

Главный вывод здесь заключается в том, что новая энергетическая реальность дает Азербайджану не готовый геополитический бонус, а историческое окно возможностей. Чтобы превратить его в долгосрочный результат, Баку предстоит одновременно наращивать добычу, модернизировать инфраструктуру, развивать зеленую энергетику, расширять транспортные мощности и сохранять репутацию предсказуемого партнера. В условиях, когда один пролив способен встряхнуть мировые рынки, ценность альтернативного маршрута определяется уже не только количеством баррелей или кубометров. Она определяется способностью соединять регионы, рынки и интересы. И именно в этом контексте энергетическая карта после Ормуза становится для Азербайджана значительно больше, чем просто карта нефти и газа.

Агиль Гахраманов