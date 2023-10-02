Государственная служба специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) в целях надежного управления деятельности госучреждений и организации информационного обмена оперативно установила и ввела в эксплуатацию сеть радиосвязи TETRA в городе Ханкенди, а также в Агдеринском и Ходжалинском районах.

Как сообщили # в ГСССИБ, в настоящее время в этом регионе продолжается подготовка к созданию сети «AzStateNet».

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, руководствуясь указами и распоряжениями Президента Азербайджанской Республики, продолжает обеспечивать государственные органы бесперебойной и безопасной связью специального назначения.

Напомним, что за прошедшие месяцы текущего года 15 государственных учреждений, действующих на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, были обеспечены дата- и интернет-каналами через сеть «AzStateNet».