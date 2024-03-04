Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) опубликовало еженедельную информацию об операциях по гуманитарному разминированию на освобожденных территориях.

Как сообщает # со ссылкой на ANAMA, с 26 февраля по 3 марта 2024 года на освобожденных от оккупации территориях обнаружено и обезврежено 59 противотанковых, 157 противопехотных мин и 371 неразорвавшийся боеприпас.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 2019,8 га.

Операции по разминированию ведутся ANAMA, Минобороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой.