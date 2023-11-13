Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает #, соответствующая информация размещена на странице ANAMA в социальной сети «Х».

С 6 по 12 ноября на освобожденных от оккупации территориях обнаружены и обезврежены 129 противотанковых мин, 12 противопехотных мин и 317 неразорвавшихся боеприпасов.

В течение прошлой недели от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 527,6 га.