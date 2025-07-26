Агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) обратилось к гражданам в связи с пожарами, происходящими на освобожденных от оккупации территориях.

В сообщении, распространенном пресс-службой ANAMA отмечается, что наблюдается рост числа граждан, посещающих освобожденные территории с целью отдыха, и количества жителей, участвующих в процессе возвращения:

«В связи с этим ANAMA призывает граждан строго соблюдать правила обращения с огнем при пребывании на освобожденных территориях. Следует проявлять особую осторожность при использовании открытого огня, не бросать окурки на землю.

В случае возможного масштабного пожара оставленные на этих территориях мины и другие взрывоопасные предметы могут сдетонировать под воздействием высокой температуры, что может причинить серьезный вред находящимся поблизости лицам.

Кроме того, согласно Международным стандартам по разминированию, существует процедура выжигания как в целях устранения искусственных препятствий и фортификационных сооружений, так и в местах с естественным растительным покровом, где невозможно осуществить очистку другими способами. Однако АNАМА не осуществляет подобную деятельность.

В случае возникновения пожара или минной опасности на освобожденных территориях рекомендуется немедленно звонить 805, 102 или 112».