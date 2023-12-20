Принимая во внимание массовое употребление алкогольных напитков в связи с празднованием Нового года, Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) призвало граждан к бдительности.

Как сообщили в агентстве, в преддверии праздника в стране объявились дельцы, стремящиеся нажиться за счет здоровья и жизни людей, занимаясь незаконным изготовлением и сбытом поддельного спиртного.

В целях предотвращения подобной незаконной деятельности АПБА и правоохранительные органы регулярно проводят контрольно-проверочные мероприятия, рейды, и принимают самые строгие меры по выявленным фактам нарушения закона. В то же время важно, чтобы и население серьезно отнеслось к данному вопросу и проявило осторожность.

По мнению специалистов, при изготовлении поддельной алкогольной продукции кустарным способом используется метиловый спирт (метанол), вызывающий отравление потребителей. Он является техническим, промышленным спиртом, его употребление в пищу недопустимо. Прием метилового спирта даже в малых дозах приводит к очень серьезным осложнениям со стороны центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, поражению сетчатки глаза, нарушению зрения.

Использование при приготовлении алкогольных напитков веществ, не предназначенных для употребления в пищу, опасных для здоровья человека, крайне недопустимо, и кроме того, создает уголовную ответственность за посягательство на жизнь и здоровье граждан. Поскольку мошенники, как правило, занимаются подобной незаконной деятельностью в потайных и закрытых пространствах, для их выявления и разоблачения необходимы поддержка со стороны граждан, а также усиление общественного контроля в этом направлении.

Граждан просят сообщать о подобных противоправных фактах в соответствующие государственные органы, в том числе службу 1003. Кроме того, при покупке пищевой продукции на объектах общепита, торговли и других местах следует обращать внимание на упаковку продукции, информацию на этикетках, требовать документы, соответствующие техническим нормативным правовым актам в сфере продовольственной безопасности.