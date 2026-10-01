В ходе расследования Генпрокуратуры Азербайджана было установлено, что ранее пропавший в районе Лачына азербайджанский военнослужащий Насими Мусаев находится на территории Армении.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, военный, проходивший срочную военную службу в одной из частей Лачынского района Азербайджана, самовольно покинул часть и был задержан соотвествующими органами Армении.

Отметим, что 26 сентября 2026 года Насими Мусаев ушел с места службы, не сообщив о своем местонахождении. Соответствующими силами Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям были начаты его поиски.

Военная прокуратура Азербайджана в результате расследования установила, что он самовольно покинул воинскую часть. Следственным управлением Военной прокуратуры возбуждено уголовное дело, расследование по факту продолжается.

В настоящее время соответствующие государственные органы Азербайджана поддерживают контакты с армянской стороной для выяснения всех обстоятельств произошедшего и деталей задержания Н.Мусаева.

Дополнительная информация о ходе и результатах расследования по уголовному делу будет предоставлена позднее.