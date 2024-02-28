СНБ Армении подтвердила информацию о задержании азербайджанского военнослужащего.

Согласно информации СНБ, 28 февраля около 05:15 военнослужащий Вооруженных Сил Азербайджана пересек линию соприкосновения в направлении села Тех Сюникской области азербайджано-армянской условной границы.

Сообщается, что азербайджанский военнослужащий был задержан солдатами армянской армии, в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

***12:52

Утром 28 февраля военнослужащий азербайджанской армии Панахов Руслан Эльдениз оглу заблудился из-за плохих погодных условиях при передвижении между служебными позициями в Лачинском районе, сообщает Минобороны Азербайджана.

С целью найти нашего военнослужащего продолжаются немедленно начатые поисковые мероприятия.