СНБ Армении подтвердила информацию о задержании азербайджанского военнослужащего.
Согласно информации СНБ, 28 февраля около 05:15 военнослужащий Вооруженных Сил Азербайджана пересек линию соприкосновения в направлении села Тех Сюникской области азербайджано-армянской условной границы.
Сообщается, что азербайджанский военнослужащий был задержан солдатами армянской армии, в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
***12:52
Утром 28 февраля военнослужащий азербайджанской армии Панахов Руслан Эльдениз оглу заблудился из-за плохих погодных условиях при передвижении между служебными позициями в Лачинском районе, сообщает Минобороны Азербайджана.
С целью найти нашего военнослужащего продолжаются немедленно начатые поисковые мероприятия.