В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 23-го по утро 24-го декабря ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с, в отдельных частях полуострова — до 20-25 м/с.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В районах Азербайджана днем 23 декабря до утра 25 декабря начиная с северных и западных районов ожидаются периодические осадки, в горных районах — снег. В отдельных местах (Газах-Гянджа, Губа-Гусар, Восточный Зангезур) осадки, скорее всего, будут интенсивными.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, иногда до 23-25 м/с, в отдельных местах до 27-32 м/с