Партия коммунистов Республики Молдова призвала бойкотировать референдум о вступлении в ЕС, который президент Молдовы Майя Санду предложила провести в день предстоящих осенью выборов главы государства. Об этом говорится в заявлении по итогам IX Пленума ЦК партии.

«Призываем граждан, общественных активистов, политические партии объединиться вокруг идеи бойкота фальшивого, нелегитимного, бессмысленного с правовой точки зрения референдума Майи Санду. <…> Смысл этой аферы — добиться любой ценой высокой явки избирателя за счет привлекательности для многих евроинтеграционной идеи и переизбрания «под шумок» утратившей доверие большинства граждан Санду на второй срок», — отмечается в документе на сайте партии. Ранее бойкотировать референдум призвала крупнейшая в стране оппозиционная Партия социалистов и другие формирования.

Санду в конце 2023 года сообщила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Молдовы в ЕС. По ее словам, итоги плебисцита необходимо прописать в Конституции. Парламент, который контролирует поддерживающая Санду правящая Партия действия и солидарности, проголосовал за внесение в избирательный кодекс изменений, позволяющих проводить референдум в день парламентских и президентских выборов. Со своей стороны депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Молдовы оспорили в Конституционном суде эти изменения.

Бывшие президенты Игорь Додон и Владимир Воронин, экс-премьер Ион Кику и другие представители оппозиционных формирований отказались от приглашения Санду провести консультации по вопросу референдума. А бывший глава ЦИК Юрий Чокан назвал ее инициативу «нечестной и несерьезной», указав, что, разрешив проведение референдума в день выборов, власти оставили прежний порог явки, который составляет всего 33%. Если половина из них проголосует положительно, то основной закон могут изменить всего 17% избирателей, «то есть меньшинство меньшинства», пояснил он.