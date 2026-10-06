Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил список из семи официальных претендентов на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. В него вошли Индия, Катар, ЮАР, Южная Корея, Германия, Венгрия и Турция. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба организации.

Заинтересованные стороны должны до конца октября подать официальную заявку и вступить в диалоговый процесс, который завершится финальным голосованием членов МОК в 2029 году.

После закрытия первоначального этапа последуют виртуальные презентации и технико-экономические обоснования. Затем исполком МОК отберет шорт-лист.