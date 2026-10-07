Израиль закрыл все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с сектором Газа и ввел режим полной изоляции палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан 7 октября в связи с третьей годовщиной атаки боевиков ХАМАС на израильскую территорию. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).

«В соответствии с оценкой ситуации в области безопасности и решением министра обороны <…> 7 октября введен режим полной изоляции в районе Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан — прим. ТАСС), а также закрыты контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа в связи с годовщиной событий 7 октября [2023 года]. Гуманитарная помощь в сектор Газа поступать не будет», — говорится в заявлении. Израиль также закрывал все КПП на границе с палестинским анклавом и вводил режим изоляции Западного берега Иордана 5 октября, когда в еврейском государстве проходили государственные памятные церемонии.