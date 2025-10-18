Контрольно-пропускной пункт «Рафах» между Египтом и сектором Газа будет закрыт для палестинцев до тех пор, пока ХАМАС не вернет Израилю останки погибших заложников, заявили в субботу в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Его повторное открытие будет рассматриваться на основании того, в какой степени ХАМАС выполнит обязательства по возвращению погибших заложников и исполнения ранее согласованного плана», — цитирует заявление канцелярии The Times of Israel.

Издание отмечает, что это противоречит заявлению посольства Палестинской национальной администрации в Египте, в котором говорилось, что КПП откроется в понедельник.

В настоящий момент ХАМАС передал Израилю останки 10 заложников, тела 18 все еще находятся в анклаве.