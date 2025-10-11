Пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе между сектором Газа и Египтом, возобновит свою деятельность 14 октября.

Данную информацию сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в Египте.

Представитель этого источника отметил, что переход через пункт будет доступен в обе стороны, что позволит, в частности, отправить раненых жителей Палестины и пациентов, нуждающихся в серьёзной медицинской помощи, на лечение в египетские лечебные учреждения. Кроме того, лица, желающие вернуться в палестинские территории, смогут сделать это через этот пропускной пункт.

Однако въезд грузовиков с гуманитарной помощью через «Рафах» не планируется, так как его предназначение — исключительно перемещение людей. Гуманитарные грузы будут доставляться через «Керем-Шалом».

Изначально КПП «Рафах» служил только для перемещения людей, но с 7 октября 2023 года, в условиях напряженной палестино-израильской конфронтации, египетские власти вынуждены были изменить его функционал, чтобы обеспечить проезд грузовиков, бензовозов и прочих транспортных средств.