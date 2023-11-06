Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта снова открыли для прохода иностранцев и египтян, внесенных в списки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление погранпереходов в Газе.

«Погранпереход «Рафах» открыт для иностранцев и египтян, чьи имена фигурируют в последних списках от 1 ноября 2023 года», — уточняется в заявлении ведомства.

4 ноября эвакуацию из Газы приостановили после того, как накануне Израиль обстрелял машину скорой помощи, в которой, согласно утверждениям израильской армии, находились сторонники движения ХАМАС.