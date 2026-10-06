Несколько сотен предметов кинематографического реквизита из коллекции режиссера Стэнли Кубрика будет продано на аукционе Bonhams в Лондоне.

Как сообщает The Guardian, среди лотов есть топор, которым в триллере «Сияние» персонаж Джека Николсона пытался прорубить дверь — эта сцена стала одной из самых известных в мировом кинематографе. По некоторым оценкам, стоимость топора может составить от £30 тыс. до £50 тыс. На продажу также будут выставлены платья сестер-близнецов из этого же фильма и одна из съемочных хлопушек, использовавшихся на площадке «Сияния».

Самым дорогим лотом, как ожидается, станет кукла-манекен человеческого зародыша из другого фильма Стэнли Кубрика — «2001 год: Космическая одиссея». Предполагается, что этот экспонат может уйти с молотка за £800 тыс.

Аукцион состоится 3 февраля. Ему будут предшествовать несколько выставок, ближайшая из которых состоится в Нью-Йорке на следующей неделе. Затем показы пройдут в Лос-Анджелесе и Париже. 18 января в Лондоне состоится финальная выставка.