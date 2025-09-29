В Кишиневе сторонники пророссийского «Патриотического блока» вышли на улицу, протестуя против итогов парламентских выборов в Молдове. Как сообщает «Интерфакс», на акцию, которая длилась не более 15 минут, собралось всего несколько сотен человек. На митинге выступили лидеры объединения — бывший президент и председатель «Партии социалистов» Игорь Додон, экс-премьер Василе Тарлев и вице-спикер парламента Влад Батрынча.

Додон заявил, что победа правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) якобы обеспечена голосованием за границей. По его словам, внутри страны PAS получила 44% голосов, тогда как оппозиция в сумме набрала более 49%. Он также обвинил Европу во «вмешательстве» и сообщил о подаче жалоб на «нарушения» в ЦИК. «Рано радуетесь! Вы не понимаете, куда вы лезете», — пригрозил Додон, обращаясь к законным властям Молдовы.

Парламентские выборы в Молдове прошли 28 сентября. После обработки всех протоколов партия PAS президента Майи Санду набрала 50,2% голосов и может получить 55 мандатов из 101, сохранив абсолютное большинство. Оппозиционные партии в совокупности собрали 49,8%. В частности, «Патриотический блок» получил 24,17%, проевропейская «Альтернатива» — 7,96%, «Наша партия» — 6,2%, а партия «Демократия дома» — 5,62%.

Накануне голосования Санду предупреждала о попытках вмешательства и фальсификаций, заявив, что на эти цели выделено около 100 млн евро. За несколько недель до выборов власти провели рейды против партий «Патриотического блока», подозреваемых в незаконном финансировании и связях с пророссийскими структурами. Две из них были исключены из избирательных бюллетеней.

22 сентября молдавские власти задержали более 100 человек в рамках расследования предполагаемого плана по организации массовых беспорядков для дестабилизации ситуации в стране. По словам главного прокурора Управления по борьбе с организованной преступностью Виктора Фуртунэ, большинство задержанных в возрасте от 19 до 45 лет систематически ездили в Сербию для прохождения обучения. В полиции утверждали, что заговор координировался из России через криминальные структуры.

Москва в ответ отвергла обвинения, назвав заявления Кишинева «антироссийской истерией» и попыткой манипулировать общественным мнением.