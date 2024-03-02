Предвыборный митинг бывшей главы правительства Мехико Клаудии Шейнбаум, выдвинутой на предстоящих выборах президента Мексики в качестве кандидата партией левого толка «Движение национального возрождения» (МОРЕНА), собрал 350 тыс. человек. Об этом сообщила администрация Мехико в Х (ранее Twitter).

«Секретариат правительства сообщает, что в акции, состоявшейся на столичной площади Сокало, приняли участие 350 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Массовая демонстрация дала официальный старт избирательной кампании возглавлявшей в 2018-2023 годах столичное правительство Шейнбаум, преемницы действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Она выдвинута правящей партией МОРЕНА, ее кандидатуру поддержали также Партия труда и Мексиканская экологическая зеленая партия, сформировав тем самым избирательную коалицию «Продолжим вместе творить историю».

В ходе выступления на центральной площади Мехико Шейнбаум сопровождала ее команда, в которую вошли многие работавшие с ней в период нахождения на должности главы правительства Мехико, передает корреспондент ТАСС. Среди ближайших соратников, которые будут помогать Шейнбаум в ходе предвыборной кампании, оказался и ее бывший конкурент за партийную номинацию, министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. В сентябре он проиграл внутрипартийные выборы кандидата на президентский пост от МОРЕНА, а затем потребовал отстранения кандидатуры Шейнбаум.