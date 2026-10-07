Число подтвержденных случаев кори в США в 2026 году достигло 3 887, что стало самым высоким показателем с 1991 года. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.

Показатель за неполный 2026 год уже значительно превысил итоги всего 2025 года, когда в стране было зарегистрировано 2 289 случаев кори. В 2024 году CDC подтвердили 285 случаев, в 2023 году — 59. В последний раз более высокий показатель был зарегистрирован в 1991 году — 9 643.

В 2000 году корь была объявлена ликвидированной на территории США, что означало отсутствие непрерывной передачи заболевания в течение как минимум 12 месяцев. CDC связывали это с программой вакцинации и улучшением в целом санитарно-эпидемиологического контроля в странах Северной и Южной Америки. Ввиду продолжающихся вспышек США в 2026 году могут лишиться этого статуса. Данные CDC за 2024-2026 годы являются предварительными и могут быть скорректированы.