Франция и Польша разрабатывают новое масштабное соглашение о двустороннем сотрудничестве, которое будет охватывать все сферы отношений между Парижем и Варшавой. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон перед приемом в Елисейском дворце премьер-министра Польши Дональда Туска.

«Франция и Польша готовятся открыть новую главу в своих отношениях через новое двустороннее соглашение, которое заменит существующий текст от 1991 года и определит рамки нашего сотрудничества во всех сферах, будь то оборона, энергетика, особенно ядерная, научное, лингвистическое и культурное сотрудничество», — сказал Макрон, добавив, что эти «стратегические темы» определят будущее всего континента.

Первой в списке общих приоритетов он назвал поддержку Украины, пообещав, что Франция продолжит оказывать помощь Киеву, «особенно в военном плане». В свете украинского конфликта он также указал на важность укрепления связей между армиями Франции и Польши, а также повышения производительности военно-промышленного комплекса, «чтобы отвечать насущным запросам украинских военных». Кроме того, в будущем промышленная база позволит «укрепить оборонный потенциал Европы», считает Макрон.

Также французский лидер отметил, что Франция и Польша являются странами, где осуществляются «крупные проекты в сфере ядерной энергетики». Он пообещал, что Париж и Варшава будут работать над повышением энергетической безопасности. По его словам, две страны «тесно сотрудничают по вопросу создания европейского энергетического альянса». Другим приоритетом было названо улучшение ситуации в сельском хозяйстве Евросоюза и обсуждение будущего этой отрасли. (ТАСС)