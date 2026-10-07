Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за поломки туалетов. Об этом сообщил телеканал CNN.

В материале утверждается, что воздушное судно компании American Airlines следовало из Мадрида в Даллас. На борту находились 287 человек, лайнер должен был провести в полете более 10 часов.

Однако в пути шесть из восьми туалетов вышли из строя. Экипаж доложил диспетчерам о проблеме и запросил разрешение на вынужденную посадку. Как выяснили журналисты, в самолете оставалось топлива еще более чем на четыре часа. В связи с этим его посадочный вес превышал норму, что при приземлении могло спровоцировать перегрев тормозов. Тем не менее пилотам удалось благополучно посадить воздушное судно в аэропорту Нью-Йорка, там лайнер провел примерно три часа и затем отправился в Даллас.

«Хотя точно неизвестно, что именно произошло на борту этого самолета <…>, авиационные туалеты — это сложные устройства, работающие за счет давления воздуха; они могут засориться или выйти из строя по иным причинам», — подчеркивается в материале.