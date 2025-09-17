В российской прессе появилась информация о том, что на заседании УЕФА в Албании Азербайджан поддержал возобновление участия российских национальных сборных и клубов в международных турнирах.

Как сообщает Apasport, якобы наряду с Азербайджаном, возвращение России поддержали Казахстан, Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция и Венгрия.

Против возобновления участия российских спортсменов в международных турнирах выступили Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина, а также Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия и Исландия.

Однако, как сообщили Apasport в АФФА, данная информация не соответствует действительности.

Отмечается, что по этому вопросу в АФФА из УЕФА никаких запросов не поступало. Кроме того, в упомянутом заседании представители АФФА не участвовали.

В АФФА подчеркнули, что, не имея члена в Исполкоме УЕФА, организация не обладает полномочиями вмешиваться в эти вопросы.