Место проведения следующего заседания глав МИД стран — участниц Платформы регионального сотрудничества «3+3» должны определить Азербайджан и Армения, Россия готова оказать необходимое содействие, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

«По тому, где состоится следующее заседание министров иностранных дел стран-участниц «3+3», должны сейчас определиться Баку и Ереван. Готовы оказать партнерам необходимое содействие», — сказал дипломат.

По словам Калугина, сотрудничество в рамках формата расширяется. В июне на полях ПМЭФ была запущена экспертная «дорожка» «3+3» с участием политологов из всех шести стран, включая Грузию.

Кроме того, в октябре в Москве на площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя» планируется первая встреча в рамках формата, посвященная вопросам энергетического сотрудничества, сообщил дипломат.