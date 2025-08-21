Владимир Зеленский заявил, что не согласится на проведение трехсторонней встречи с президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом в Москве.

На встрече с журналистами, фрагменты которой приводит агентство РБК-Украина, Зеленский назвал среди возможных мест для проведения такой встречи Австрию, Швейцарию или Турцию. «Встречи в Москве не может быть», — сказал Зеленский.

«Что касается Будапешта как площадки, мне кажется, что сегодня это непросто. <…> И честно скажем, Будапешт нас не поддерживал», — добавил он.

Автор: Редакция | Дата: 2025/08/21, 13:19 | Рубрика: Мир

