Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября сообщил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным без предварительных условий, однако считает, что переговоры должны проводиться не в Москве.

«Я готов встретиться с [президентом США Дональдом] Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате. Я готов встретиться без каких-либо условий», — сказал Зеленский в интервью каналу Sky News, которое опубликовано на YouTube-канале.

По его словам, встреча между лидерами может проходить в любой другой стране, но точно не в российской столице.