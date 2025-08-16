Президент Украины Владимир Зеленский планирует приехать в Вашингтон на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом уже в понедельник, 18 августа.

Об этом сам Зеленский сообщил в соцсетях.

«В общем говорили более полутора часов, примерно час – с президентом Трампом. Мы поддерживаем предложение президента Трампа о трехсторонней встрече Украина – Америка – Россия. Все детали по завершению войны собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение», — отметил он.