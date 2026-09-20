Исполняющий обязанности президента самопровозглашённой Южной Осетии Марат Камболов побеждает на выборах её главы. По данным сформированного властями республики ЦИК Камболов получает более 85% голосов избирателей. Подсчитано, как утверждается, уже 99% голосов. Утверждается, что явка превысила 72%.

Вечером 18 сентября, когда стали известны первые итоги голосования, Камболов выступил в центре Цхинвали перед сторонниками, заявив, что «впереди много работы». Сообщается, что на центральной площади состоялись праздничный митинг и концерт, а также розыгрыш призов, главным из которых стал новый автомобиль «Нива». Билеты для участия в лотерее люди могли получить после голосования.

Марат Камболов — российский чиновник и топ-менеджер. Он родился в российской Северной Осетии, а в Южной Осетии ранее никогда не жил. Он занимал различные позиции в российской Антимонопольной службе, министерстве промышленности, был замминистра образования и науки России, а в последнее время занимал должнось главы Курчатовского института.

9 мая 2026 года российский президент Владимир Путин подписал с тогдашним главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым соглашение о расширении сотрудничества, которое ряд экспертов называют шагом на пути к аннексии региона Россией. 27 мая Гаглоев назначил Камболова советником, 16 июня его назначили главой правительства самопровозглашённой республики, а уже 23 июня после встречи с Путиным Гаглоев ушёл в отставку, заняв пост советника российского президента, а и.о. президента Южной Осетии стал Камболов. До этого в конституцию республики внесли изменения, позволяющие ему баллотироваться.

В Южной Осетии размещены российские военные, в Грузии эту территорию считают оккупированной Россией частью Грузии. Ранее на выборах в самопровозглашённой республике нередко отмечалась реальная конкуренция. Ещё в 2022 году Алан Гаглоев выиграл выборы у действующего президента Анатолия Бибилова в качестве оппозиционера. Против Камболова, однако, не было выставлено сильной оппозиционной кандидатуры, поскольку изначально было очевидно, что он является ставленником российских властей.

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что голосование нарушает фундаментальные нормы и принципы международного права и «не может придать легитимности оккупационному режиму». МИД также осудил открытие избирательных участков для голосования на выборах в Госдуму РФ в Южной Осетии и самопрозглашённой Абхазии. (svoboda.org)