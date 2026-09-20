Затем по той же причине не смогла пройти в Белый дом и корреспондент Politico Шайен Хеслетт.

Затронутые решением Трампа СМИ и организации по защите свободы слова с высокой вероятностью оспорят запрет в судах.

Это признал и сам Трамп. «Думаю, что хорошо на это указать, независимо от того, устоит [это решение] или нет. Скажу вам честно, я считаю, что суд не должен позволять изо дня в день писать фейковые новости», — сказал он журналистам.

Распоряжений об ограничении доступа других СМИ Трамп пока не давал, но журналисты спросили его, что он имел в виду, говоря о том, что CNN, MS NOW и Politico могут оказаться не последними. «Кто еще из фейк ньюс? Ну вы же знаете: New York Times — фейк ньюс, Washington Post — фейк ньюс», — ответил президент.

Все три СМИ обвинили Трампа в нарушении их конституционных прав и принципов свободы слова и свободы прессы.

«[Белый дом] принадлежит народу Америки, и решения, которые в нем принимаются, оплачиваются долларами из наших налогов», — заявило MS NOW и пообещало предпринять все возможные и необходимые шаги, чтобы защитить свои права и свободу журналистики.

CNN назвала запрет незаконным и подчеркнула, что в полной мере готова отстаивать «нашу команду в Белом доме и ее достоверную и сбалансированную работу».

«Согласно Конституции США, мы имеем право вести журналистскую работу без помех и вмешательства со стороны правительства. Если тот запрет, которым угрожал президент Трамп, начнет действовать, это станет незаконным посягательством на это фундаментальное и защищенное Конституцией право», — говорится в заявлении телеканала.

Свобода слова закреплена в Первой поправке к Конституции. Как отметил в своем комментарии Институт Найта по Первой поправке при Колумбийском университете, «так много судов вынесли решения против президента Трампа ровно по этому поводу, что можно было бы думать, что он усвоил этот урок».

«Если президент Трамп намерен изгнать эти новостные организации из пресс-пула Белого дома, то его действия неконституционны вдвойне, поскольку пресс-пул — это, согласно Первой поправке, публичный форум, а это значит, что президент не может не допускать на него журналистов из-за их взглядов», — указал исполнительный директор Института Джамил Джаффер.

Комитет репортеров за свободу печати, представляющий собой юридическую организацию, оказывающую услуги средствам массовой информации, также заявил, что запрет на доступ в Белый дом «откровенно антиконституционен» и потому, как там ожидают, суды его быстро отменят.