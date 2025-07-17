Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям Абхазии и Южной Осетии, имеющим гражданство РФ, получать российские паспорта непосредственно на территории этих республик. Документ, опубликованный на портале правовой информации, вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до 1 августа 2028 года.

Согласно указу, жители Абхазии и Южной Осетии также смогут заменить российский паспорт без необходимости выезжать в Россию. Правительству поручено определить порядок выдачи документов, предусмотрев возможность их оформления уполномоченными должностными лицами непосредственно в этих республиках.

Этот шаг стал продолжением предыдущего указа, подписанного Путиным 17 мая. Документ ввел упрощенную процедуру получения российского гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии. В соответствии с ним, для получения гражданства России больше не требуется подтверждать пятилетнее проживание на ее территории, знание русского языка, истории и основ законодательства. Как отмечалось в указе, он принят «в целях защиты прав и свобод человека» и основан на «межгосударственных соглашениях о двойном гражданстве».

Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость от Грузии в 1990-х годах. После вооруженного конфликта между Россией и Грузией в августе 2008 года Москва официально признала независимость обеих республик. Этому примеру последовали лишь несколько государств — Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Власти Грузии по-прежнему считают эти территории оккупированными и намерены вернуть их под свой контроль. (moscowtimes.ru)