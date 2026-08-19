Иск Азербайджана против CNN, поданный в федеральный суд штата Делавэр, стал кульминацией трёхмесячного противостояния между Баку и одним из крупнейших мировых СМИ. Поводом послужила публикация от 5 июня 2026 года, в которой содержались утверждения об использовании территории Азербайджана Израилем для проведения военных и разведывательных операций против Ирана.

В статье, в частности, говорилось о том, что израильские спецподразделения действуют в нескольких районах на юге Азербайджана, вблизи границы с Ираном, проводя там разведывательные операции и операции с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также что Израиль заранее разместил в Азербайджане прослушивающие устройства. Принципиально важным обстоятельством является то, что CNN заранее знала позицию азербайджанской стороны: в ответ на запрос телеканала официальный Баку категорически опроверг эти утверждения и заявил, что не разрешает использование своей территории какой-либо третьей страной в военных или разведывательных целях против Ирана. Несмотря на это, материал был опубликован, а позиция Азербайджана не была должным образом отражена, при этом основные утверждения основывались исключительно на анонимных источниках.

Реакция Азербайджана была последовательной и системной. Сразу после публикации официальный Баку потребовал от CNN опровергнуть утверждения и внести исправления. 6 июня, 23 июня и 2 июля азербайджанская сторона направила в CNN официальные письма с аналогичными требованиями.

Параллельно Милли Меджлис Азербайджана через Комиссию по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами потребовал от CNN либо представить доказательства опубликованных утверждений, либо публично признать их необоснованность. Несмотря на то, что CNN пообещала рассмотреть требования Азербайджана, никаких практических мер предпринято не было, и опровержение опубликовано не было. Именно это бездействие — отсутствие реакции на официальные запросы и отказ от коррекции материала — стало решающим фактором, побудившим Азербайджан обратиться в суд. Важно отметить, что это не первый случай, когда Азербайджан сталкивается с подобным подходом со стороны автора публикации Тима Листера: в его предыдущих материалах, посвящённых Отечественной войне 2020 года и антитеррористическим мероприятиям 2023 года, уже наблюдался односторонний и предвзятый подход в отношении Азербайджана.

Подобные случаи, когда CNN публикует материалы, основанные на анонимных источниках и содержащие непроверенные или опровергнутые утверждения, отнюдь не единичны и носят системный характер. Особенно показательными в этом отношении являются события, связанные с освещением конфликта в Газе. В ноябре 2023 года международный дипломатический редактор CNN Ник Робертсон, находившийся с израильскими военными, посетил разрушенную детскую больницу аль-Рантиси в Газе. Военный представитель Даниэль Хагари продемонстрировал Робертсону документ на стене на арабском языке, который, по его словам, являлся списком членов ХАМАС, охранявших израильских заложников. Робертсон безоговорочно принял это утверждение и передал его в эфир. Однако, как позже признали сами журналисты CNN, это был вовсе не список ХАМАС, а обычный календарь с днями недели на арабском языке. Более того, это израильское утверждение уже было опровергнуто носителями арабского языка в социальных сетях до того, как сюжет CNN вышел в эфир.

Согласно внутренней переписке в WhatsApp, на которую ссылается Al Jazeera, продюсер палестинского происхождения предупреждала своих коллег, включая Робертсона, о недостоверности этой информации, но её предупреждение было проигнорировано. Один из журналистов CNN, выступавший под псевдонимом, назвал этот сюжет «позорным моментом» для телеканала. После того как репортаж вышел в эфир, другой продюсер попытался исправить ситуацию перед публикацией материала в интернете, но Робертсон настоял на своём.

Как отметил один из журналистов, если вы доверяете израильскому правительству больше, чем собственным коллегам, это как минимум требует серьёзного пересмотра, потому что ваш репортаж служит прикрытием для израильской операции. В этом же документальном фильме Al Jazeera журналисты CNN также рассказали о том, что в редакции существовал негласный запрет называть израильские авиаудары «ударами» без подтверждения со стороны Израиля — практика, которую они назвали ненормальной для международной журналистики. Эта зависимость от официальной израильской версии способствовала сокрытию масштабов разрушений и человеческих потерь в Газе.

Другой вопиющий случай произошёл в декабре 2024 года, когда главный международный корреспондент CNN Кларисса Уорд в сопровождении сирийских повстанцев снимала сюжет в подвале здания Управления военно-воздушной разведки Сирии. В запертой камере под одеялом был обнаружен перепуганный мужчина, который представился Аделем Гурбалем и рассказал, что был арестован три месяца назад за активность в социальных сетях и подвергался пыткам. Сюжет, показанный CNN, выглядел как трогательная история о спасении заключённого. Однако сирийское диаспорное издание Verify-Sy установило, что человек из сюжета CNN на самом деле является не гражданским лицом, а лейтенантом Саламой Мохаммадом Саламой — сотрудником Управления военно-воздушной разведки, той самой структуры, которая управляла тюрьмой. Verify-Sy опубликовала фотографию Саламы в военной форме.

После этого CNN была вынуждена признать, что человек в её сюжете действительно был офицером разведки. Анонимные источники из Хомса, на которые ссылались как Verify-Sy, так и CNN, утверждали, что Салама был известным палачом и вымогателем. Этот случай — ещё одно свидетельство того, как CNN, полагаясь на непроверенные анонимные источники и не проводя должной проверки фактов, тиражирует дезинформацию, которая в данном случае привела к тому, что предполагаемый палач был представлен как жертва.

Подобная практика использования анонимных источников для обоснования серьёзных обвинений является устойчивой чертой работы CNN. В октябре 2022 года CNN опубликовала репортаж, в котором, как обычно, цитировались анонимные критики китайского правительства — в данном случае восемь китайских студентов, обучающихся за рубежом. На основе их анонимных высказываний был построен сюжет о том, что протесты против китайского лидера Си Цзиньпина якобы охватили весь мир, хотя никаких доказательств этого не существовало.

Ещё более показательным является случай 2019 года, когда CNN сообщила, что 39 человек, найденных мёртвыми в грузовике в британском Эссексе, являются гражданами Китая, и на этом основании делала спекулятивные выводы о «китайской мечте». Однако британская полиция впоследствии подтвердила, что все 39 погибших были гражданами Вьетнама. Несмотря на это, корреспондент CNN в Пекине Дэвид Калвер на пресс-конференции МИД Китая задал вопрос: «Китай добился больших успехов за 70 лет, почему же китайцы бегут из страны таким опасным способом?» — тем самым демонстрируя, что факты для CNN не имеют значения, а важен лишь идеологический нарратив.

Не только Китай и страны Ближнего Востока сталкиваются с подобным подходом. В марте 2026 года на CNN International появилась карта, на которой части восточной и юго-восточной Турции были обозначены как часть «Курдистана». Это вызвало резкую реакцию Анкары, которая обвинила телеканал во «вводящем в заблуждение изображении». Ранее, в 2013 году, проправительственная турецкая газета подала официальную жалобу на CNN International и её ведущую Кристиан Аманпур за ложное освещение антиправительственных протестов в Турции, обвинив их в подстрекательстве населения к ненависти и вражде.

Эти случаи выходят далеко за рамки двустороннего спора между государством и медиакорпорацией. Они затрагивают фундаментальные вопросы баланса между свободой прессы и ответственностью за достоверность информации, информационного суверенитета государств и роли глобальных СМИ в геополитических конфликтах. Анонимные источники — легитимный журналистский инструмент, но их использование для обвинений в адрес суверенного государства без предоставления возможности для адекватного ответа и без должной проверки фактов ставит под сомнение добросовестность редакционной политики.

Азербайджан последовательно отстаивает позицию, что распространение недостоверной информации о его территории и внешней политике наносит ущерб национальным интересам и международному имиджу. Публикация CNN, по мнению азербайджанской стороны, была направлена на подрыв мирного процесса на Ближнем Востоке и быстро распространилась через мировые медиа и социальные платформы. Иск Азербайджана против CNN представляет собой беспрецедентный случай юридического противостояния между государством и глобальным СМИ по вопросам достоверности информации и ответственности за публикации, основанные на анонимных источниках.

Для Азербайджана этот иск — не только защита национальных интересов, но и демонстрация принципиальной позиции: информационные атаки не могут оставаться без ответа, а крупные медиакорпорации должны нести ответственность за достоверность публикуемых материалов. Для CNN и других глобальных СМИ это серьёзный сигнал о том, что игнорирование официальных позиций государств и публикация непроверенных обвинений на основе анонимных источников могут иметь юридические последствия, выходящие далеко за рамки традиционной журналистской этики.

Теперь слово за федеральным судом США. Именно там будет решено, имеют ли глобальные медиакорпорации право безнаказанно тиражировать непроверенные обвинения против суверенных государств, игнорируя их официальную позицию и отказываясь от исправлений. Иск Азербайджана — не просто защита национальных интересов. Это первый серьёзный вызов той модели журналистики, в которой анонимный источник и идеологический нарратив важнее фактов. Ответ суда покажет, насколько американская правовая система готова поставить точку в практике, когда правда становится заложницей удобного рассказа.

Заур Нурмамедов