Для Азербайджана образование за рубежом давно перестало быть исключительно личной историей отдельных семей, которые отправляют детей в Лондон, Стамбул, Бостон или Берлин. Постепенно оно превращается в элемент государственной политики человеческого капитала. И это принципиально важно: страна, которая хочет развивать цифровую экономику, инженерные отрасли, современное управление, науку и инновации, не может ограничиваться только собственными образовательными ресурсами. Международный университетский опыт позволяет молодым азербайджанцам получить доступ к академическим школам, лабораториям, методикам и профессиональным сетям, которые невозможно быстро создать внутри страны.

В этом смысле Государственная программа обучения молодых граждан Азербайджана в престижных зарубежных университетах является одним из наиболее заметных инструментов такой политики. Программа, первоначально рассчитанная на 2022–2026 годы, была продлена до 2028 года, а ежегодная квота была увеличена до 500 человек. С 2025 года предусмотрена возможность обучения также на бакалаврском и докторском уровнях, причём до 25% мест может приходиться на бакалавриат и до 20% — на докторантуру. Это показывает, что государство постепенно пытается перейти от преимущественного финансирования отдельных магистерских траекторий к более широкому формированию кадрового резерва.

Масштаб программы уже нельзя назвать символическим. По данным Министерства науки и образования, в 2026–2027 учебном году право на обучение по программе получили 500 человек: 125 бакалавров, 353 магистранта и 22 докторанта. Причём 155 из них будут учиться в университетах, входящих в мировую первую десятку соответствующих рейтингов, среди которых названы Stanford, MIT, Oxford, Harvard, Yale, Berkeley, ETH Zurich и National University of Singapore. Одновременно конкурс показывает и спрос: в нынешнем наборе на 500 мест поступила 1221 заявка, то есть потенциальных участников оказалось более чем вдвое больше квоты.

Эти цифры позволяют сделать важный вывод: проблема Азербайджана сегодня заключается уже не только в том, чтобы создать возможность учиться за границей. Такая возможность существует и расширяется. Гораздо интереснее другой вопрос — кто способен воспользоваться ею. Формально конкурсная модель должна обеспечивать отбор по академическим и профессиональным критериям. Но формальное равенство возможностей ещё не означает полного социального равенства стартовых условий.

Потому что поступление в престижный зарубежный университет начинается задолго до подачи заявки на государственную программу. Оно начинается с качества школьного образования, уровня английского или другого иностранного языка, доступа к дополнительным занятиям, способности подготовиться к международным экзаменам, участия в олимпиадах, исследовательских проектах, дебатах и других видах академической активности. Для одного подростка подготовка к IELTS, SAT или аналогичному экзамену является обычной частью семейного бюджета, а для другого — серьёзным финансовым препятствием. Один молодой человек с детства имеет возможность общаться на английском и посещать международные образовательные программы, другой впервые сталкивается с подобной средой уже в университете.

Именно здесь возникает скрытая форма социального неравенства, которую невозможно увидеть в итоговом списке победителей конкурса. Государство может оплатить обучение талантливому студенту в Oxford или Stanford, но оно не всегда может компенсировать десять лет разницы в образовательной среде, семейном капитале, языковой подготовке и доступе к информации. Поэтому социальная политика в сфере международного образования должна начинаться не только с момента выдачи стипендии, но гораздо раньше — со школы и подготовки к самому конкурсу.

При этом было бы несправедливо утверждать, что государственные программы автоматически обслуживают только обеспеченные семьи. Как раз их существование создаёт для способных молодых людей возможность получить образование, которое самостоятельно оплатить было бы практически невозможно. В этом заключается одна из сильных сторон государственной модели: деньги семьи перестают быть единственным условием доступа к дорогостоящему международному образованию. В 2025–2026 учебном году, например, 500 участников программы получили финансирование, а сама система предусматривает конкурсный отбор и возможность участия выпускников престижных университетов независимо от того, способны ли их семьи самостоятельно финансировать многолетнее обучение за рубежом.

Однако социальное неравенство может проявляться и после получения стипендии. Выпускник из обеспеченной семьи, вернувшийся в Баку после учёбы в Европе или США, может иметь гораздо более широкий доступ к профессиональным сетям, стажировкам и международным контактам, чем выпускник из региона, даже если оба получили одинаковый диплом. Поэтому задача государства заключается не только в том, чтобы отправить талантливого молодого человека за рубеж, но и в том, чтобы создать для него после возвращения среду, где происхождение, семейные связи и личные знакомства не будут определять карьерные возможности сильнее, чем знания и компетенции.

И здесь мы подходим к главному вопросу всей системы: возвращаются ли выпускники? В случае Государственной программы ответ выглядит значительно более позитивным, чем иногда предполагается в общественных дискуссиях. По данным Министерства науки и образования, в 2025–2026 учебном году программу завершили ещё 150 человек, а общее число её выпускников с момента запуска достигло 610. Это важно, поскольку первоначальная логика программы предполагает не просто экспорт молодых людей в лучшие университеты мира, а последующее возвращение человеческого капитала в Азербайджан.

Причём механизм возвращения встроен в саму конструкцию программы. Для участников предусмотрено обязательство после окончания обучения вернуться в Азербайджан в установленный срок и работать здесь определённый период. В официальных условиях программы указывается, что участник должен вернуться в течение двух месяцев после завершения обучения и осуществлять трудовую деятельность в стране в течение пяти лет. Это принципиально отличает государственную стипендию от обычного образовательного гранта: государство фактически инвестирует не только в диплом человека, но и в его последующую профессиональную деятельность внутри страны.

Но именно здесь начинается более сложная экономическая проблема. Вернуть человека физически гораздо легче, чем вернуть его профессионально. Выпускник может приехать в Баку, получить работу и формально выполнить обязательство, но вопрос заключается в том, насколько его знания используются. Если специалист, получивший современную подготовку в области искусственного интеллекта, инженерии, финансов, государственного управления или биотехнологий, оказывается в структуре, где инновации не востребованы, его зарубежный диплом превращается скорее в личное достижение, чем в полноценный вклад в модернизацию страны.

Поэтому настоящим критерием успеха Государственной программы нельзя считать только количество отправленных студентов или количество вернувшихся выпускников. Более содержательный показатель — то, какие проекты они создают, какие компании и лаборатории развивают, какие реформы помогают проводить, сколько новых специалистов обучают и насколько их знания повышают производительность организаций. Один специалист, создавший исследовательскую лабораторию или технологический бизнес, потенциально может дать экономике гораздо больший эффект, чем десятки выпускников, которые просто занимают должности, не требующие их международной квалификации.

В этом отношении показательно, что государство уже пытается соединять образовательную политику с рынком труда. В 2026 году для выпускников Государственной программы была проведена карьерная ярмарка с участием более 40 государственных и частных организаций. Министерство образования и другие государственные структуры прямо связывают международную подготовку выпускников с их дальнейшим трудоустройством и использованием полученных компетенций внутри страны.

Однако здесь необходима и определённая критика. Сам факт проведения карьерной ярмарки означает, что вопрос профессиональной интеграции выпускников нельзя считать автоматически решённым. Если государство уже инвестировало значительные ресурсы в обучение человека в одном из ведущих университетов мира, следующим этапом должна стать не просто организация встречи с работодателями, а создание устойчивой экосистемы для его профессионального роста. Молодому учёному нужны гранты и лаборатории, инженеру — технологические проекты, финансисту — современный финансовый сектор, специалисту по государственному управлению — возможность участвовать в реальных институциональных преобразованиях.

Иначе возникает парадокс: страна оплачивает человеку образование мирового уровня, требует его возвращения, но затем предлагает ему профессиональную среду, которая может оказаться менее современной, чем та, к которой он привык за рубежом. В таком случае возникает риск так называемой «обратной утечки мозгов»: физически специалист вернулся, но интеллектуально его потенциал используется далеко не полностью. Это уже не проблема самого выпускника. Это вопрос качества внутреннего рынка труда.

Есть и другой важный аспект — международная мобильность не обязательно должна рассматриваться как противоположность возвращению. Современный специалист может жить и работать в Азербайджане, одновременно сохраняя научные, деловые и профессиональные связи с зарубежными университетами. Он может участвовать в международных исследованиях, привлекать инвестиции, создавать совместные стартапы, преподавать дистанционно или формировать международные команды. Поэтому возвращение в XXI веке не обязательно означает разрыв с глобальной профессиональной средой. Наоборот, ценность выпускника часто заключается именно в том, что он становится связующим звеном между Азербайджаном и международными институтами.

В этом смысле полезно смотреть шире самой Государственной программы. Международная мобильность в Азербайджане развивается также через Erasmus+ и другие механизмы академического обмена. По данным Европейской комиссии, более 6000 студентов и сотрудников вузов Азербайджана уже воспользовались международными проектами Erasmus+, а такие программы дают возможность не только учиться, но и проходить стажировки, приобретать языковые и межкультурные компетенции. Это другой формат международного образования: не обязательно многолетняя эмиграция ради диплома, а включение азербайджанского студента в международную академическую среду при сохранении связи с отечественным университетом.

И вот здесь может находиться один из наиболее перспективных путей снижения образовательного неравенства. Если полностью оплачиваемое обучение в Harvard, Oxford или MIT по определению доступно лишь ограниченному количеству людей, то краткосрочная академическая мобильность, обмены, совместные программы, двойные дипломы и дистанционные международные курсы позволяют значительно большему числу студентов получить хотя бы часть преимуществ глобального образования. Государственная политика могла бы постепенно расширять именно эту «широкую базу», оставляя самые дорогостоящие программы для наиболее конкурентоспособных исследовательских и профессиональных траекторий.

Азербайджан уже движется в эту сторону и внутри страны. Совместные программы азербайджанских университетов с зарубежными вузами позволяют студенту получить международный образовательный опыт, не обязательно полностью покидая национальную систему. В 2025 году, например, Министерство науки и образования фиксировало развитие совместных программ с George Washington University, Hebrew University of Jerusalem и University of Warwick в таких областях, как образование, компьютерные науки, анализ данных, электротехника, биотехнологии и возобновляемая энергетика. Это особенно важно для социального равенства: стоимость и продолжительность такого образовательного маршрута потенциально могут быть ниже, чем полноценное обучение за рубежом.

Но окончательно решить проблему неравенства одними стипендиями невозможно. Нужна цепочка, в которой сильная школа создаёт базовые знания, университет даёт фундаментальную подготовку, государство открывает доступ к международной мобильности, зарубежный университет добавляет передовые компетенции, а отечественный рынок труда превращает эти компетенции в экономический и общественный результат. Если выпадает хотя бы одно звено, инвестиция становится менее эффективной.

Особое значение здесь имеет региональный фактор. Международное образование должно быть доступно талантливому молодому человеку не только из Баку, где концентрация сильных школ, языковых курсов, международных мероприятий и образовательной информации значительно выше. Если талант из Гянджи, Шеки, Ленкорани, Нахчывана или другого региона имеет меньше возможностей узнать о международных программах, подготовиться к экзаменам или получить консультацию, формально открытый конкурс фактически будет иметь неравные стартовые условия. Поэтому следующим этапом образовательной политики может стать системная работа именно с региональным образовательным резервом.

Есть и ещё один вопрос, о котором принято говорить осторожно: насколько выпускники действительно хотят возвращаться? Обязательство по контракту решает юридическую часть проблемы, но не решает мотивационную. Молодой специалист сравнивает зарплату, качество профессиональной среды, возможности исследований, карьерную мобильность, социальную инфраструктуру и перспективы собственной семьи. Если разрыв между международной квалификацией и внутренними возможностями слишком велик, одним административным обязательством невозможно создать долгосрочную лояльность к национальной системе.

Поэтому для Азербайджана задача следующего этапа заключается уже не столько в увеличении количества студентов, отправляемых за рубеж, сколько в повышении качества их возвращения. Условные 500 студентов в год — это не просто 500 дипломов. Это 500 потенциальных преподавателей, инженеров, исследователей, предпринимателей, государственных управленцев и специалистов, которые могут в течение следующих десятилетий влиять на качество институтов и экономики. Эффект от такой политики проявляется не в момент вручения диплома, а через годы.

И здесь есть основания оценивать государственную политику положительно, но без самоуспокоения. Сильной стороной является то, что Азербайджан создал институциональный механизм, расширил программу до 2028 года, увеличил ежегодную квоту до 500 человек, включил бакалавриат и докторантуру, ориентировал финансирование на приоритетные направления и одновременно встроил механизм возвращения выпускников. Рост числа заявок до 1221 человека на 500 мест в наборе 2026–2027 учебного года также показывает, что спрос на международное образование остаётся высоким.

Но сильная государственная программа не должна становиться поводом закрывать глаза на системные проблемы. Если образование за рубежом действительно рассматривается как инвестиция в человеческий капитал, то государству необходимо постоянно проверять не только то, кто уехал и кто вернулся, но и кто вообще не смог дойти до конкурса из-за социального или регионального неравенства. Нужно знать, сколько талантливых молодых людей отсеиваются ещё на стадии языковой подготовки, сколько не имеют доступа к международным экзаменам, сколько выпускников после возвращения работают не по специальности и сколько из них уезжают вновь после выполнения обязательного периода работы.

В конечном счёте образование за рубежом — это не вопрос красивого диплома на стене и не соревнование семей за попадание в мировые рейтинги. Для Азербайджана это вопрос того, способен ли международный опыт превращаться в национальный человеческий капитал. Если молодой человек получает образование в одном из лучших университетов мира, возвращается, открывает лабораторию, создаёт компанию, обучает новых специалистов или участвует в модернизации государственного управления, инвестиция государства многократно окупается — не только финансово, но и институционально.

А если он возвращается лишь для того, чтобы поставить галочку в отчёте, а затем сталкивается с закрытыми карьерными возможностями, слабой исследовательской инфраструктурой или отсутствием спроса на его компетенции, проблема уже находится не в зарубежном образовании. Она находится внутри страны. Именно поэтому главный вопрос ближайших лет для Азербайджана должен звучать не «сколько молодых людей мы отправили за рубеж?», а «какую страну мы построили для их возвращения?».

Потому что настоящая цель международного образования — не сделать так, чтобы лучшие молодые азербайджанцы научились жить в других странах. Цель гораздо амбициознее: дать им возможность увидеть, как работают лучшие университеты, институты и компании мира, а затем использовать этот опыт для того, чтобы такие же стандарты постепенно становились нормой и в самом Азербайджане. Именно в этом случае зарубежная стипендия перестаёт быть расходом бюджета и превращается в долгосрочную инвестицию в страну.

Агиль Гахраманов