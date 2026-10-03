Россия наводнила мировые стриминговые платформы музыкальным слопом «военно-патриотического» содержания, сообщает The New York Times.

«Слопом» называют низкокачественные ИИ-генерации любых жанров, которые с устрашающей скоростью заполняет все интернет-пространство. Кто-то, вызывая возмущение профессиональных популяризаторов науки, использует нейросети для массового производства увлекательных лекций по любой тематике (даже профессиональные рецензенты научных журналов уже не всегда способны распознать ИИ-генерацию), а российские пропагандисты нашли им свое оригинальное применение — промышленное производство музыкального мусора, призванного поднять дух отправленных на войну российских солдат и их родственников. Инструменты для такого производства лежат в бесплатном открытом доступе, так что возможности открываются поистине безграничные. Стриминговые платформы маркируют ИИ-генерации, но массовому потребителю, в общем, все равно.

Корреспондент The New York Times Стивен Ли Майерс возмущается, что американские технологии используются Кремлем в качестве оружия в пропагандистской войне против Украины и Запада в целом. “Сотни” слоповых песен в разных музыкальных жанрах на любые вкусы “прославляют российских солдат и дегуманизируют украинцев”, — подчеркивает журналист, предлагая американской аудитории один из образчиков этой продукции.

Музыкальный слоп — лишь последняя “вишенка” на гигантском торте российской государственной пропаганды, давно и эффективно использующей алгоритмы коммерческих социальных сетей не только для “промывания мозгов” собственного населения, но и для масштабных “операций влияния” на Западе, включая активное вмешательство в предвыборные кампании, в том числе в США.

Еще в 2024 году компания OpenAI сообщала об использовании ее продукции государственными пропагандистами России, Китая, Ирана — и Израиля. И с тех пор поток стал настолько мощным, что никакими шлюзами его уже не остановить. Хотя американские компании не продают свои технологии в Россию, любые модели ИИ доступны российским пользователям через “серых” перекупщиков. (israelinfo.co.il)