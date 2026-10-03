На сегодняшний день все страны-члены ЕС, кроме Болгарии, Венгрии и Словакии, сообщили о своем намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению для создания руководящего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Майк Макграт во время пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 2 октября, в Люксембурге, по завершении заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел.

Макграт отметил, что вопрос о запуске Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины был одним из главных в повестке дня заседания. По его словам, необходимость привлечь Россию к ответственности «за ужасные преступления, совершенные в Украине и против нее, приобрела особый вес, поскольку в течение последних недель и месяцев, наблюдается эскалация жестоких нападений» РФ на украинское гражданское население. Именно поэтому «для Еврокомиссии крайне важно как можно быстрее заключить Расширенное частичное соглашение» по Спецтрибуналу для Путина.

Макграт напомнил, что после того, как в мае нынешнего года Комитет министров Совета Европы принял решение о заключении Расширенного соглашения по Спецтрибуналу, о намерении присоединиться к нему сообщили 38 стран, в том числе все государства Евросоюз за исключением Болгарии, Венгрии и Словакии. Еврокомиссар отметил, что Еврокомиссия продолжает свои призывы ко всем национальным правительствам ЕС присоединиться к Расширенному соглашению.

По словам Макграта, вполне понятно, что потенциальные страны-участницы Расширенного соглашения «стремятся иметь представление о возможных расходах, связанных с его деятельностью, а также убедиться в наличии надлежащих мер безопасности с учетом чрезвычайно чувствительного характера работы, которую будет выполнять Специальный трибунал».

Такую информацию должно предоставить правительство Нидерландов, которое в июле этого года выразило готовность принять у себя Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины, сообщил Еврокомиссар. «Мы получили подтверждение от нидерландской стороны о том, что она сотрудничает с Советом Европы по этому поводу», — сказал он. (DW)