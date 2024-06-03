Переданные ВС Украины истребители F-16 могут быть использованы для ударов по целям на территории России.

Об этом издании Politico заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По ее словам, Нидерланды не будут вводить никаких ограничений по использованию истребителей.

«Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, а это означает, что они используют его для достижения военных целей, которых им необходимо достичь в рамках самообороны», — сказала Оллонгрен.