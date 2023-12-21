Правительство Нидерландов выделяет в рамках первого пакета поддержки Украины в 2024 году 102 миллиона евро на гуманитарную помощь и неотложные нужды. Сумма является частью зарезервированной властями страны помощи на более 2 миллиардов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу нидерландского правительства.

Этот первый транш на 102 млн евро выделяется на первые 4 месяца следующего года, чтобы «помочь Украине пережить зиму и подготовиться к весне», говорится в релизе.

«Продолжающаяся война продолжает наносить ущерб украинскому обществу и экономике. Поэтому потребности остаются такими же большими, как и раньше», — указывается в заявлении.