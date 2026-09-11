Еврокомиссия одобрила выделение Украине транша оборонной помощи на €6,1 млрд (около $7,1 млрд) из кредита на €90 млрд. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсети Х.

Решение позволяет Киеву закупить американские перехватчики PAC-3 для систем Patriot, которые способны сбивать российские баллистические ракеты. Однако это не означает немедленную поставку — в мире наблюдается дефицит таких перехватчиков.

«Сегодня мы одобрили €6,1 млрд, чтобы помочь Украине закупить различные оборонные продукты в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, дронов и радиоэлектронной борьбы», — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, Украина сможет также приобрести оборудование Patriot, необходимое для защиты неба от российских атак.

Средства пойдут на закупку военной продукции как у европейских, так и у украинских компаний. Пакет включает пять исключений из стандартных условий: три — для украинских дронов и комплектующих, превышающих порог стоимости, и два — для американского оборудования, в частности ракет PAC-3, в том числе через механизм PURL под координацией НАТО.

Фон дер Ляйен заверила, что ЕС вместе с государствами-членами и НАТО продолжит поставки для Украины и одновременно будет укреплять собственную оборону Европы.

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс подтвердил на пресс-конференции в Брюсселе, что исполнительный орган ЕС подписал эти меры. По его словам, пять таких исключений были предоставлены, поскольку «военное преимущество Украины зависит от быстрого получения критически важных продуктов в необходимых объемах и в очень сжатые сроки».

Кредит на €90 млрд был одобрен странами ЕС в апреле и рассчитан на покрытие двух третей оборонных и бюджетных потребностей Киева в 2026-2027 годах. Он включает €30 млрд бюджетной помощи и €60 млрд на оборону. Финансирование предусматривает требование закупать оружие в ЕС и Украине: если более 35% стоимости компонентов приходится на третьи страны, требуется особое разрешение.