Самолёт председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен попал под действие систем глушения GPS при заходе на посадку в Болгарии, сообщил CNN представитель комиссии. Инцидент произошёл в воскресенье днём, когда самолёт садился в Пловдиве (620 км от Крыма). По словам источника, знакомого с ситуацией, навигационные системы были выведены из строя, и пилотам пришлось использовать бумажные карты. «Вся зона вокруг аэропорта оказалась без GPS. После часа кружений пилот принял решение посадить самолёт вручную. Это было бесспорное вмешательство», — отметил один из собеседников.

Газета The Financial Times со ссылкой на три официальных лица сообщает, что инцидент рассматривается как операция вмешательства со стороны России. Болгарская служба управления воздушным движением подтвердила факт происшествия. «С февраля 2022 года заметно выросло число случаев глушения и имитации сигналов GPS. Эти помехи нарушают корректное получение сигналов и создают серьёзные операционные проблемы для авиации и наземных систем», — указали в ведомстве. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии FT отверг обвинения, заявив: «Ваша информация неверна».

GPS-глушение и подмена сигналов, традиционно использовавшиеся военными и спецслужбами для защиты стратегических объектов, всё чаще применяются для нарушения работы гражданской инфраструктуры. Власти Скандинавии и стран Балтии неоднократно обвиняли Москву в регулярном глушении навигационных систем. Европейские правительства предупреждают, что рост числа таких инцидентов может привести к авиакатастрофам, так как они «ослепляют» самолёты в полёте.

Урсула фон дер Ляйен направлялась из Варшавы в Пловдив для встречи с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым и посещения оборонных предприятий. Этот визит стал частью её турне по прифронтовым странам ЕС, целью которого является усиление оборонной готовности в условиях войны России против Украины. «Путин не изменился и не изменится. Он хищник. Его можно сдерживать только силой и решимостью», — заявила фон дер Ляйен, выступая в Болгарии. (moscowtimes.ru)