Европейская народная партия, в которую входит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, победила на выборах в Европарламент с большим отрывом.

Соответствующая информация следует из данных, опубликованных на сайте с результатами выборов.

По последним данным, после подсчета голосов избирателей 26 стран ЕС она получает 191 из 720 мест, тем самым занимая 26,53% мест с большим отрывом от партии «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (135 мандатов, 18,75% мест). На третьем месте находится «Обновляя Европу» (83 мандата, 11,53% мест), на четвертом — «Европейские консерваторы и реформисты» (71 мандат, 9,86% мест).

Глава уходящего состава Европарламента Роберта Метсола, которая представила на пресс-конференции в Брюсселе общие по Евросоюзу (ЕС) предварительные итоги выборов, также заявила о победе «Европейской народной партии».

«Я хочу продолжить прежний курс с теми, кто поддерживает Европу, поддерживает Украину, поддерживает верховенство закона. <…> Мы будем сотрудничать с теми, кто разделяет наши цели», — заявила глава Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.