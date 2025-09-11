Глава правительства Венгрии Виктор Орбан призвал председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен покинуть пост.

По словам Орбана, которого цитирует в четверг белградская радиостанция Б92, «фон дер Ляйен выступила накануне с виртуозной провоенной политической речью», в которой 35 раз упомянула Украину.

«Она угрожала всем. Любой, кто не присоединится к Брюсселю, потеряет все деньги ЕС. Мы ответили и от партии «Патриоты за Европу» внесли предложение о вотуме недоверия: Фон дер Ляйен должна уйти!», — приводит Б92 выдержку из сообщения Орбана в соцсетях.

«Перемены произойдут, хотим мы этого или нет, — продолжил венгерский премьер, указав на важность того, как на них отреагирует Венгрия. — Конкурентоспособная, независимая, дружелюбная, мирная и безопасная Венгрия, или Венгрия, контролируемая Брюсселем, с высокими налогами, выступающая за иммигрантов, за войну и за Украину».