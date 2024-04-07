Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен разоблачили в коррупционном деле.

Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Так Филиппо отреагировал на статью французского издания Liberation о том, что фон дер Ляйен поймали с поличным за кумовство и назначение на должность в Еврокомиссию однопартийца Маркуса Пипера.

По данным СМИ, глава ЕК специально создала должность посланника по малым и средним предприятиям в Еврокомиссии, чтобы назначить на нее Пиппера.

Политик написал, что ЕС представляет собой глубоко коррумпированную систему, получающую огромные суммы денег и обладающую гигантскими полномочиями. В связи с этим Филиппо в очередной раз призвал Францию покинуть Евросоюз.

«ЕС — самая коррумпированная машина в мире!» — написал он.