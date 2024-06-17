Лидеры стран ЕС вечером планируют утвердить переизбрание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Никто не обсуждает другой исход, — приводит газета слова дипломата одной из стран ЕС. — Для нее жребий брошен».

Издание также отмечает, что будут обсуждаться кандидатуры на пост главы Евросовета и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Однако здесь ситуация далеко не такая однозначная, как в случае с выбором главы Еврокомиссии, подчеркивает газета.

7 марта фон дер Ляйен была выдвинута кандидатом на пост главы Еврокомиссии на съезде Европейской народной партии в Бухаресте. Согласно базовым документам Евросоюза, глава ЕК назначается решением лидеров Евросоюза на саммите ЕС и утверждается секретным голосованием в Европарламенте, на котором кандидат должен набрать большинство голосов.