ЕС теряет 300 млрд евро ежегодно, большая часть которых вывозятся в США.

Как сообщает #, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

По ее словам, это подрывает европейскую финансовую систему и конкурентоспособность европейских компаний.

«Евросоюз теряет 300 млрд евро европейских накоплений, которые каждый год выводятся за границу, главным образом в США. Это те деньги, в которых нуждаются наши компании, и это подрывает нашу конкурентоспособность», — сказала она.