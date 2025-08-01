Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение нового транша Аргентине в размере $2 млрд в рамках механизма расширенного кредитования. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы МВФ.

«Исполнительный совет МВФ завершил первый обзор 48-месячного механизма расширенного кредитования Аргентины, что позволяет выделить около $2 млрд», — сообщила пресс-служба.

Специалисты фонда отметили достигнутые правительством Аргентины успехи в стабилизации экономики, но признали, что страна не выполнила к середине июня цели по накоплению международных резервов, которые были обозначены в согласованной программе.

Власти Аргентины сообщили о согласовании с МВФ новой программы на $20 млрд в апреле 2025 года. Страна сразу получила первый транш в размере $12 млрд. Перевод следующих $2 млрд правительство Аргентины ожидало в июне.

Новый транш был одобрен в тот момент, когда в Аргентине наблюдается падение курса национальной валюты. За июль песо подешевел на более чем 12%.